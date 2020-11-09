Военное руководство Армении сделало заявление в связи с протестами в стране

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Минобороны Армении и Генштаб ВС выпустили совместное заявление в связи с протестами, вспыхнувшими в стране после решения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Они призвали избегать действий, способных расшатать основы государственности.

В заявлении подчёркивается, что лидеры Армении, Азербайджана и России достигли договорённости на основе всестороннего анализа ситуации и необходимо выполнять решения военно-политического руководства.

Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа, — говорится в сообщении.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Как писал NEWS.ru, партия «Процветающая Армения», позиционирующая себя как оппозиционная политическая сила, намерена отменить участие страны в мирном соглашении по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Об этом журналистам сообщила депутат Иветта Тоноян.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.