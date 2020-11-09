Армянская оппозиция намерена отменить участие страны в мирном соглашении

https://static.news.ru/photo/e77bd48a-231e-11eb-938a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Партия «Процветающая Армения», позиционирующая себя как оппозиционная политическая сила, намерена отменить участие страны в мирном соглашении по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Об этом журналистам сообщила депутат Иветта Тоноян.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После новостей о подписании соглашения в Ереване начались акции протеста несогласных с условиями перемирия.

Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения, — цитирует Тоноян РИА Новости.

Как в свою очередь отметила другой парламентарий Наира Зограбян, оппозиционеры в Армении не уверены, что могут отменить участие государства в переговорах.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство обороны Армении вместе с Генеральным штабом Вооружённых сил страны сделали совместное заявление. В нём говорится о необходимости прекращения кровопролития на территории Нагорного Карабаха.