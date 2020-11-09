МО Армении: кровопролитие в Карабахе необходимо остановить

https://static.news.ru/photo/e0d3f854-231b-11eb-ba07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны Армении вместе с Генеральным штабом Вооружённых сил страны сделали совместное заявление. В нём говорится о необходимости прекращения кровопролития на территории Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После новостей о подписании соглашения в Ереване начались акции протеста несогласных с условиями перемирия.

В Минобороны и Генштабе Армении подчеркнули, что армия государства уже «сделала всё возможное». И теперь кровопролитие должно быть остановлено.

Война ещё не закончена, боевые действия продолжаются. Тем не менее мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации, — цитирует заявление РИА Новости.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян заявил, что не принимал участия в обсуждении каких-либо условий по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и урегулированию конфликта с Азербайджаном и узнал про трёхстороннее заявление о прекращении войны из СМИ.