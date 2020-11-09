Президент Армении узнал о договоре по Карабаху из новостей

https://static.news.ru/photo/7f61ca9a-2318-11eb-b653-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: Office of the President of the Republic of Armenia/facebook.com

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не принимал участия в обсуждении каких-либо условий по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и урегулированию конфликта с Азербайджаном и узнал про трёхстороннее заявление о прекращении войны из СМИ.

Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах, — приводит РИА Новости заявление президента Армении.

Он подчеркнул, что намерен инициировать обсуждение сложившейся ситуации на фоне недовольства многих жителей Армении текущим положением вещей.

Накануне лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

После новостей о подписании соглашения в Ереване начались акции протеста несогласных с условиями перемирия.

Ранее NEWS.ru писал, что из РФ в Нагорный Карабах 10 ноября вылетели первые шесть самолётов с российскими миротворцами.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.