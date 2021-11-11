Во Франции заявили о непричастности РФ к миграционному кризису в Белоруссии

Данные по миграционному кризису на границах ЕС с Белоруссией не позволяют говорить о причастности России к организации доставки мигрантов. Об этом заявил государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон, передаёт телеканал BFM.

По России у нас нет данных, которые бы показывали её причастность к этому делу, — заявил он.

При этом Бон напомнил , что между Москвой и Минском «достаточно близкие отношения». Политик добавил, что миграционный кризис уже обсуждался в ходе переговоров и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и будет ещё раз обсуждаться на встрече министров иностранных дел и обороны РФ и Франции в Париже 12 ноября.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил РФ в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Польский лидер Анджей Дуда обратился к властям ЕС с призывом остановить поток мигрантов из Белоруссии. Позднее в Варшаве приняли решение о строительстве стены на белорусской границе, а также направили туда внутренние войска.