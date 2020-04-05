Во Франции от коронавируса скончались более восьми тысяч человек

https://static.news.ru/photo/4a4bd5ae-7778-11ea-bc8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic /Global Look Press

Число заражённых коронавирусом во Франции 5 апреля превысило 70 тысяч, скончались 8078 человек. Об этом сообщила генеральная дирекция здравоохранения страны.

Во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 70 478 подтверждённых случаев COVID-19, — цитирует сообщение РИА Новости.

Общее число умерших в госпиталях составило 5889. Начиная с 1 марта в домах престарелых скончались 2189 человек. Общее число погибших — 8078.

Отмечается, что в больницах Франции за сутки скончались 357 человек.

NEWS.ru писал, что оптовый рыночный комплекс в пригороде Парижа будет переоборудован в морг в ближайшее время. Такое решение принято для того, чтобы разгрузить ритуальные службы. Рынок уже «превращался» в морг в 2003 году, когда в стране стояла сильнейшая жара. Тогда в ангаре площадью в 4000 квадратных метров можно было разместить до 700 тел.