Внучка Лукашенко восхитила поклонников на единственном фото со свадьбы

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория покорила поклонников своей красотой. Единственное фото наследницы главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На фото запечатлён сам именитый дедушка в момент поздравления молодых. Что он подарил внучке и её избраннику, пока неизвестно, как нет и сведений о самом женихе. Официальные источники не разглашают ни его имя, ни род деятельности.

Тем временем в Сети появилась информация о том, что банкет по случаю бракосочетания внучки президента был грандиозным, на свадьбе было 400 гостей. Официальные СМИ опровергли данные слухи, сообщив, что свадьба Виктории отмечалась в ресторане вместимостью 100 человек, а гостей было всего 70.

Тем не менее, пользователи продолжают осыпать комплиментами новобрачных. «Невеста просто красавица», «Пусть ребята дорожат своей любовью», «Счастье молодым — с таким тылом все получится», «Наши искренние поздравления молодым! И в какой прекрасный день, когда у Беларуси золотая медаль!», «Счастья на долгие годы!», «Очень красивая пара», «Ждем деток, а дедушке — правнуков», наперебой пишут в комментариях поклонники.

Ранее сообщалось, что старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Сам президент поздравил 23-летнюю внучку и её избранника.