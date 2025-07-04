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04 июля 2025 в 07:14

Прохор Шаляпин опроверг слухи о пластической операции

Шаляпин назвал свою якобы операцию инсценировкой для рекламной кампании

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пластическая операция была инсценировкой и частью рекламной кампании одной из хирургических клиник, признался в интервью NEWS.ru певец Прохор Шаляпин, чьи фото и видео якобы после пластики нашумели в Сети. Однако в ближайшее время исполнитель действительно планирует обратиться к специалисту в сфере хирургии.

Я не делал пластическую операцию. Видео на моих страницах в сети Интернет — рекламный трюк. Но планирую сделать подтяжку верхней части, а полную круговую мне рано, — отметил артист.

Шаляпин отметил, что не видит ничего дурного в стремлении людей улучшать внешний вид с помощью скальпеля хирурга. Однако это касается только лица, подчеркнул Шаляпин, работать же над телом, по его мнению, следует в спортивном зале.

Я за пластику, но за разумную и своевременную. И, конечно, я за пластику лица. Тело все-таки надо, считаю, в спортзале тренировать, — резюмировал собеседник.

Ранее Яна Рудковская призналась, что ее супруг-фигурист Евгений Плющенко не советовался с ней перед операцией у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Рудковская отметила, что Плющенко хотел лишь убрать мешки под глазами, но врач посоветовал сделать сложную блефаропластику — операцию по коррекции формы и состояния век.

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что мужчины чаще всего прибегают к пластическим операциям под влиянием общественного давления и желания нравиться женщинам. По его словам, эти причины являются лишь частью мотивации, связанной с потребностью в повышении самооценки.

Прохор Шаляпин
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