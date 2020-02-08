https://static.news.ru/photo/141ce2b6-4b09-11ea-8d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Впервые в истории страны выборы в парламент проводятся досрочно в связи с роспуском законодательного органа в декабре 2019 года.

В стране открыты более 5,5 тысячи избирательных участков в 125 округах. На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов, а правом голоса в Азербайджане наделены более 5,3 млн избирателей. Наблюдение за ходом голосования осуществляют более 77 тысяч местных наблюдателей и более 800 — международных, тысяча избирательных участков оборудована камерами наблюдения, передаёт «Интерфакс».

Выборы проводятся по мажоритарной системе, выдвинуты кандидаты от более чем 20 партий, больше всего — от «Йени Азербайджан». Голосование будет считаться состоявшимся при любой явке.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов рассказал, что международные наблюдатели, пожелавшие принять участие в азербайджанских выборах, представляют 55 государств и 56 международных организаций. Панахов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в присутствии большого числа международных наблюдателей.