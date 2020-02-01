https://static.news.ru/photo/0a579f7a-44fe-11ea-93ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Почти 850 международных наблюдателей аккредитовались на внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.

Эти данные озвучил председатель ЦИК страны Мазахир Панахов, передаёт ТАСС. По его словам, международные наблюдатели, пожелавшие принять участие в азербайджанских выборах, представляют 55 государств и 56 международных организаций. Панахов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в присутствии большого числа международных наблюдателей.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пришлёт самую многочисленную группу — 380 наблюдателей. 250 человек состоят в Наблюдательной миссии СНГ. От ПАСЕ прибудут 25 представителей.

Как сообщал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о прекращении полномочий депутатов миллимеджлиса и распустил парламент 5 декабря 2019 года. Внеочередные выборы назначены на 9 февраля 2020 года. На 125 мест в парламенте претендуют более 1300 кандидатов, из которых около 250 человек представляют 19 политических партий.