Почти 850 международных наблюдателей аккредитовались на внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.
Эти данные озвучил председатель ЦИК страны Мазахир Панахов,
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пришлёт самую многочисленную группу — 380 наблюдателей. 250 человек состоят в Наблюдательной миссии СНГ. От ПАСЕ прибудут 25 представителей.
Как сообщал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о прекращении полномочий депутатов миллимеджлиса и распустил парламент 5 декабря 2019 года. Внеочередные выборы назначены на 9 февраля 2020 года. На 125 мест в парламенте претендуют более 1300 кандидатов, из которых около 250 человек представляют 19 политических партий.
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