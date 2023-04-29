Власти Турции закрыли воздушное пространство для рейсов FlyOne Armenia в ЕС

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Глава совета директоров авиакомпании Flyone Armenia Арам Ананян рассказал ТАСС, что Турция запретила совершать полеты через свое воздушное пространство самолетам компании в Европу. По его словам, Анкара без предварительного уведомления аннулировала выданное ранее разрешение.

По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Авиакомпания и наши пассажиры поставлены перед неприятным фактом, — сказал Ананян.

Он добавил, что представители авиакомпании в настоящее время взаимодействуют с пассажирами отменных рейсов.

Ранее немецкий журнал Wirtschaftswoche сообщил, что анализ данных сервиса мониторинга полетов Flightradar24 за прошедший год показал, что санкции не оказали влияния на воздушное движение в России. Отмечается, что Запад рассчитывал, что российский авиапарк сократится на три четверти, так как он был произведен в ЕС, США и Канаде. По мнению автора статьи, в этом западные страны недооценили Москву, которая смогла сохранить рабочее состояние своих самолетов.