В Германии нашли еще одно доказательство провала антироссийских санкций Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость России и не смог приземлить авиапарк страны

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Анализ данных сервиса мониторинга полетов Flightradar24 за прошедший год показал, что санкции не оказали влияние на воздушное движение в России, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche. Отмечается, что Запад рассчитывал, что российский авиапарк сократиться на три четверти, так как он был произведен в ЕС, США и Канаде. По мнению автора статьи, в этом западные страны недооценили Москву, которая смогла сохранить рабочее состояние своих самолетов.

Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением с конца марта 2023 года не показывает существенных различий, — сказано в публикации.

В издании уточнили, что запчасти Россия может получать с помощью третьих стран по неофициальным каналам.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что Россия прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей. Он добавил, что российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян призвал россиян не ждать «горящих туров» в грядущий сезон отпусков на внутренних авиарейсах. По его словам, в текущих экономических обстоятельствах авиаперевозчики и туроператоры не только не будут проводить эти акции, но и кратно увеличат цены на билеты. В мае, по его словам, может случиться пятикратное подорожание по сравнению с ценами с начала марта.