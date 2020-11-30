Власти Турции ужесточат комендантский час

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Комендантский час, введённый в Турции в связи с распространением коронавируса, будет ужесточён, заявил президент страны Реджеп Тайп Эрдоган.

Бани, сауны, бассейны, спортзалы остановят со вторника свою работу, — сообщил он в ходе телеобращения.

По его словам, в торговые центры можно будет попасть только по цифровому коду, а количество посетителей станет ограниченно. Во все дни недели дни вводится комендантский час с 21:00 до 5:00. Государственные учреждения сменят график работы: они станут открываться с 10:00, а закрываться — в 16:00.

Мы изучаем все вакцины, которые уже перешли на последнюю стадию испытаний. Все наши граждане будут иметь возможность бесплатно получить вакцину. Вакцинация начнётся со следующего месяца, — отметил он.

По его словам, власти уже заказали 50 миллионов доз препарата, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что распространение COVID-19 способствовало росту неравенства и падению благосостояния людей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20.