«Растоптали мораль»: Захарова об инциденте с послом в Польше Захарова заявила, что польские власти растоптали мораль и перешли все границы

Сергей Андреев / Фото Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские власти растоптали мораль и перешли все границы, заявила в эфире канала «Соловьёв Live» представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавний инцидент, когда российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили сиропом цвета крови. Дипломат отметила, что власти Польши идут по пути русофобии и прекрасно понимают, куда этот путь приведёт.

В данном случае я хочу сказать, что польские власти перешли все мыслимые границы и просто растоптали мораль, которая в принципе, возможно, для них более не существует, — заявила она.

9 мая Андреева облили сладким сиропом красного цвета и начали выкрикивать оскорбления, когда он хотел возложить венок на мемориальном кладбище советским солдатам. Почтить память воинов представителю российской дипмиссии так и не дали. Ему пришлось вынужденно покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.

Позднее МИД России потребовал извинений от властей Польши за инцидент с Андреевым. В ведомстве уточнили, что дальнейшие решения российские дипломаты примут в зависимости от реакции польского руководства.