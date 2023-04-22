Власти Кипра ужесточили процедуру получения гражданства МВД: власти Кипра ужесточили критерии предоставления гражданства лицам из третьих стран

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Правительство Кипра одобрило предлжение министра внутренних дел о пересмотре критериев натурализации граждан третьих стран в сторону их ужесточения. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Константинос Иоанну по итогам заседания Совета министров под председательством президента Никоса Христодулидиса. Слова министра приводит ТАСС.

Иоанну отметил, что в первую очередь предложение направлено на усиление механизма контроля за инвестициями, представляющими гражданство. Речь идет об ускоренной программе, позволяющей жителям иностранных государств получить иммиграционное разрешение после инвестиции в недвижимость. Для таких лиц предполагается ввести более строгие условия проверки.

По словам министра, объем инвестиций для предоставления гражданства в настоящее время не изменился, однако был создан механизм контроля за поддержанием данного объема и пересмотрены критерии дохода инвестора. Теперь доход человека, подающего заявление на получение гражданства, должен составлять 50 тысяч евро вместо действовавших до последнего времени 30 тысяч евро. Для каждого несовершеннолетнего ребенка сумма инвестиций составит 10 тысяч евро, для супругов инвестора — 15 тысяч евро. Также заявителей обяжут предоставлять властям доказательства того, что они продолжают поддерживать инвестиции и требуемый уровень дохода, установленный для семьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении обязательного экзамена на знание конституции, истории и украинского языка для получения гражданства страны. Человек, который намерен получить гражданство Украины, должен будет представить в официальные органы документы, подтверждающие сдачу экзаменов.

Перед этим президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи соответствующего заявления в МВД.