Власти Израиля разрешили гражданам посещать парки

https://static.news.ru/photo/b8176bd8-93ad-11ea-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Запрет на посещение парков отменён в Израиле. Об этом сообщает канцелярия премьера еврейского государства.

Разрешено пребывание в парках. Использование игровых площадок в парках и других общественных местах по-прежнему запрещено. Разрешена работа фитнес-центров под контролем местных властей и при соблюдении соответствующих указаний, — говорится в сообщении.

Израильтяне, которые возвращаются из других стран, теперь могут проходить двухнедельный карантин дома, а не в специальных учреждениях. Сообщается, что за соблюдением карантина будет следить полиция, нарушители будут подвергнуты штрафам. Запрет на въезд иностранцев продлён в стране до 16 мая.

NEWS.ru писал, что власти Израиля с 3 мая начали постепенное возобновление работы государственных школ. Ученики обязаны носить в здании маски и соблюдать правила гигиены.

Ранее министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что учёные страны выявили антитела, которые атакуют коронавирус в организме заражённого. Их будут использовать для создания вакцины.