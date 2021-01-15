Власти Ирана считают санкции США «показухой»

Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези прокомментировал санкции Соединённых Штатов против страны. По его словам, Вашингтон действует «ради показухи».
Последние санкции США не имеют никакого практического применения и введены разве что ради показухи, — написал он в Twitter.
Чиновник уверен: ограничения США свидетельствуют о том, что правительство действующего американского президента Дональда Трампа является недоброжелательным и провальным. Оно в последние дни своих полномочий не может отказаться от антииранских мер, заключил Ваези.
Накануне официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что власти страны потребовали от Соединённых Штатов отказаться от «незаконных действий против иранских дипломатов», пригрозив в противном случае обратиться в Международный суд.
Ранее США ввели санкции против некоторых предприятий в Иране, ОАЭ и Китае, заявили представители Госдепа. Тегеран власти США заподозрили в участии в продаже оружия, а Пекин и Абу-Даби якобы уличили в поставках иранской стали.
Ведомство отметило, что в Иране под санкции попадают Организация морской промышленности (MIO), Организация аэрокосмической промышленности (AIO) и Организация авиационной промышленности ИРИ (IAIO), писал NEWS.ru.