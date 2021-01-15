Власти Ирана считают санкции США «показухой»

https://static.news.ru/photo/fecbbf16-5824-11eb-b82d-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Ваези Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look press

Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези прокомментировал санкции Соединённых Штатов против страны. По его словам, Вашингтон действует «ради показухи».

Последние санкции США не имеют никакого практического применения и введены разве что ради показухи, — написал он в Twitter.

Чиновник уверен: ограничения США свидетельствуют о том, что правительство действующего американского президента Дональда Трампа является недоброжелательным и провальным. Оно в последние дни своих полномочий не может отказаться от антииранских мер, заключил Ваези.

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Накануне официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что власти страны потребовали от Соединённых Штатов отказаться от «незаконных действий против иранских дипломатов», пригрозив в противном случае обратиться в Международный суд.

Ранее США ввели санкции против некоторых предприятий в Иране, ОАЭ и Китае, заявили представители Госдепа. Тегеран власти США заподозрили в участии в продаже оружия, а Пекин и Абу-Даби якобы уличили в поставках иранской стали.

Ведомство отметило, что в Иране под санкции попадают Организация морской промышленности (MIO), Организация аэрокосмической промышленности (AIO) и Организация авиационной промышленности ИРИ (IAIO), писал NEWS.ru.