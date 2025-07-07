Пезешкиан объяснил, нужна ли Ирану военная помощь от России и Китая

Пезешкиан объяснил, нужна ли Ирану военная помощь от России и Китая Пезешкиан заявил, что Иран может защитить себя без военной помощи России и Китая

Иран может защитить себя сам без помощи России и Китая, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан журналисту Такеру Карлсону. По его словам, страна готова сохранить суверенитет и территориальную целостность без военной поддержки.

Мы способны самостоятельно защитить нашу страну и ее территориальную целостность. Мы будем делать это до последней капли крови, — подчеркнул Пезешкиан.

Политик также заявил, что Тегеран не стремится к войне и не занимается разработкой ядерного оружия. По его словам, подобные обвинения со стороны американских властей возникли из-за провокационной политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который разжигает конфликты в регионе.

На вопрос о возможной военной поддержке со стороны России или Китая в случае эскалации на Ближнем Востоке Пезешкиан ответил, что Иран не нуждается в такой помощи.

Ранее Пезешкиан признался, что власти Израиля пытались устранить его. Он уточнил, что покушение провалилось. При этом подробности операции он не раскрыл.