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07 июля 2025 в 17:46

Пезешкиан объяснил, нужна ли Ирану военная помощь от России и Китая

Пезешкиан заявил, что Иран может защитить себя без военной помощи России и Китая

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран может защитить себя сам без помощи России и Китая, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан журналисту Такеру Карлсону. По его словам, страна готова сохранить суверенитет и территориальную целостность без военной поддержки.

Мы способны самостоятельно защитить нашу страну и ее территориальную целостность. Мы будем делать это до последней капли крови, — подчеркнул Пезешкиан.

Политик также заявил, что Тегеран не стремится к войне и не занимается разработкой ядерного оружия. По его словам, подобные обвинения со стороны американских властей возникли из-за провокационной политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который разжигает конфликты в регионе.

На вопрос о возможной военной поддержке со стороны России или Китая в случае эскалации на Ближнем Востоке Пезешкиан ответил, что Иран не нуждается в такой помощи.

Ранее Пезешкиан признался, что власти Израиля пытались устранить его. Он уточнил, что покушение провалилось. При этом подробности операции он не раскрыл.

Масуд Пезешкиан
Иран
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Китай
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