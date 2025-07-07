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07 июля 2025 в 18:33

Лавров призвал МАГАТЭ взять ответственность за характеристики Ирана

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: РИА Новости

Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки по ситуации в Иране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС. Он уточнил: некоторые из характеристик были двусмысленными — в докладах говорилось, что Тегеран «не очень добросовестно выполняет свои обязательства», передает РИА Новости.

Прежде всего руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом, буквально за несколько дней до начала агрессии, — сказал Лавров.

Ранее агентство Mehr сообщило со ссылкой на вице-спикера парламента страны Хамида-Реза Хаджи Бабаи, что Тегеран запретил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси посещать свои ядерные объекты. Ограничения также коснулись видеонаблюдения, ранее осуществлявшегося международным агентством по атомной энергии на этих объектах.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что США предали дипломатию, проводя операцию против республики. Выступая с обращением после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам страны, он напомнил, что теперь Вашингтон несет ответственность.

Сергей Лавров
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