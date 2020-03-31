https://static.news.ru/photo/5eb32d44-7368-11ea-8443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Правительство Грузии ввело ограничения на продажу алкоголя с 31 марта 2020 года. Также оно утвердило новые правила работы кафе и ресторанов. Последние смогут функционировать только в режиме «на вынос» или доставки на дом.

Помимо этого, власти запретили гражданам страны собираться в общественных местах. Таковым считается любое публичное пространство в помещении или на открытом воздухе. Также запрещено устраивать свадьбы и похороны. Ограничения продлятся до 21 апреля 2020 года.

На данный момент в Грузии зафиксировано 110 случаев COVID-19. Двое больных попали в реанимацию. Выздороветь удалось 22 людям.

NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения коронавируса Минздрав Грузии рекомендовал отказаться от наличных средств.