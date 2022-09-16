Власти Британии не позволили китайской делегации проститься с Елизаветой II Politico: китайской делегации не разрешили проститься с королевой Великобритании

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Китайских представителей не пустили в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II. Просьбу КНР отклонил спикер палаты общин британского парламент Линдси Хойл. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Вестминстерский дворец в настоящее время открыт круглосуточно для желающих проститься с королевой.

Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник, — говорится в сообщении.

Ответ Хойла предполагает, что китайская делегация сможет присутствовать на похоронах Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, однако им не позволят посетить Вестминстер-холл и отдать дань уважения почившему монарху.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.

Ранее стало известно, что британское правительство не пригласило делегацию России, Белоруссии и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. По данным СМИ, на церемонии, которая намечена на 19 сентября, будут присутствовать около 500 официальных лиц со всего мира.