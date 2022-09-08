Королева Великобритании Елизавета II скончалась

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II скончалась, сообщает Букингемский дворец. На официальном сайте лондонской резиденции сообщили, что принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла этой ночью останутся в Шотландии в замке Балморал, где почила британская монархиня.

Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король (принц Чарльз. — NEWS.ru) и королева-консорт (герцогиня Камилла. — NEWS.ru) останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра, — сказано в сообщении.

В Британии объявлен национальный траур, он продлится 10 дней — до похорон. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспущены флаги.

До этого стало известно, что высокопоставленные члены королевской семьи прибыли к Елизавете II в шотландский замок Балморал. В сети появились кадры прибытия членов семьи королевы.

Ранее сообщалось, что принц Гарри (внук) и его супруга Меган Маркл выехали в замок Балморал. Чета находилась в Германии в момент, когда стала поступать информация об ухудшившемся состоянии монархини. Позже выяснилось, что супруги приедут в замок раздельно.

Агентство Reuters ранее сообщило, что вступившая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не планирует 8 или 9 сентября лететь к королеве.