PA: Британия не пригласила Россию и Белоруссию на похороны Елизаветы II

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Поминальная служба у гроба с телом королевы Елизаветы II в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге

Британское правительство не пригласило делегацию России, Белоруссии и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II, сообщает Press Association (PA). По информации агентства, на церемонии, которая намечена на 19 сентября, будут присутствовать около 500 официальных лиц со всего мира.

Уточняется, что посол Ирана в Лондоне будет представлен на похоронах британской монархини. Ранее участие в церемонии подтвердил глава США Джо Байден и его супруга Джилл, президент Италии Серджо Маттарелла, его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, король Испании Филипп VI и его жена Летисия.

По данным ТАСС, в посольстве России в Великобритании пока не стали комментировать информацию, распространенную агентством PA.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не решено, кто представит Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. По его словам, это «будут уже заботы организаторов». Ранее он сообщал, что российский лидер Владимир Путин не планирует посещать похороны монархини, а состав российской делегации будет зависеть от протокола.