Карл III официально провозглашен королем Великобритании

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Карл III

Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании, сообщает The Guardian. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.

Церемония проходит в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Глава Тайного совета Пенни Мордаунт объявил о смерти королевы Елизаветы и вслух зачитал прокламацию, в которой восхвалил предыдущего монарха и объявил поддержку новому. В настоящий момент присутствующие на церемонии ожидают появления на Тайном совете самого короля Карла III.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Позднее Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью».