Владелец танкера Beks Loyal открестился от участия в атаке на Крымский мост

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

Компания BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. заявила о непричастности своего танкера Beks Loyal к атаке на Крымский мост, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя фирмы. Как утверждает судовладелец, в момент подрыва судно находилось далеко от места происшествия.

В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности, — сказал глава операционного департамента компании Эфе Туналы.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала карту с маршрутами гражданских судов, которые могли быть использованы для запуска морских беспилотников, атаковавших Крымский мост. По их данным, в операции могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Последний вышел из украинского Измаила 5 июля. Он направлялся в греческий порт Элефсиса, однако цели не достиг. Сначала корабль прибыл в Констанцу, а затем выдвинулся в сторону Туапсе. С 7 по 13 июля танкер дрейфовал в нейтральных водах на удалении около 100 км от Новороссийска.

Beks Loyal находился вблизи Керченского пролива вплоть до вечера 16 июля, не проявляя активности. Затем он покинул район, направившись в Румынию. Уже следующей ночью на Крымском мосту произошел взрыв.