Россия сделала Кипр агентом Лукашенко в Европе

Власти Республики Кипр открыто заявили, что Европейский союз не имеет права применять двойные стандарты по отношению к Белоруссии и Турции в рамках своего санкционного механизма. В частности, об этом сказал официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириякос Кушос. Это подтверждает, что Никосия, вероятно, будет блокировать возможное введение санкций против Минска на саммите ЕС 24-25 сентября. Вопрос остаётся лишь в том, повлияла ли российская сторона на такую позицию островного государства.

Заявление Кушоса прозвучало по итогам переговоров президента островного государства Никоса Анастасиадиса с лидерами местных политических партий. Отвечая на вопрос, будут ли санкции ЕС по Белоруссии увязаны с антитурецкими, чиновник отметил: «политика Республики Кипр в отношении Белоруссии всегда была неизменной».

Президент республики и министр иностранных дел неоднократно заявляли, что мы поддерживаем санкции, но в то же время мы говорили, что Евросоюзу не следует подходить к решению этого вопроса с двойными критериями и двойными стандартами, — пояснил Кушос. — Другими словами, в случае с Белоруссией решения по санкциям не могут быть приняты, когда в случае с Турцией используются другие принципы.

По словам Кушоса, в условиях, когда турецкие власти продолжают осуществлять буровые работы на шельфе островного государства и грозят открытием покинутой греками-киприотами в 1974 году курортной части города Фамагуста для предпринимателей и туристов в нарушение международного права, евросообществу необходимо следовать своим решениям берлинского саммита о форсировании ограничительных мер против Анкары.

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Пока нет чётких признаков, что сам Брюссель намеревается жёстко «наказать» президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне на сессии Европарламента глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что амбиции Турции в Восточном Средиземноморье станут не только главной темой саммита ЕС 24-25 сентября, но и встречи глав МИД 21 сентября. Однако дипломат подчеркнул, что Брюссель стремится к конструктивным отношениям с Анкарой.

На саммите мы должны будем принять решение, как дальше выстраивать наши отношения с Турцией, — отметил Боррель.

Однако в необходимости «белорусских» санкций евроструктуры более, чем уверены. Равно как и их американские коллеги. Как отмечал в своём недавнем анализе исследовательский центр «Атлантический совет» (признан Минюстом РФ нежелательной организацией), широкая политика ограничительных мер в отношении белорусской элиты «заставила бы сотрудников служб безопасности и широкий круг других государственных чиновников задуматься над своей ролью в преступлениях». По оценкам экспертов, многие белорусские чиновники имеют бизнес-интересы или собственность в ЕС.

Они регулярно проводят отпуск в Европе и обычно предпочитают Париж и Амстердам Москве и Омску, — говорится в анализе «Атлантического совета». — Перспектива запрета на поездки и замораживания банковских счетов будет иметь значительный сдерживающий эффект и может привести к большему масштабу «дезертирства» от режима, поскольку официальные лица признают реальную цену сохранения лояльности Лукашенко.

Такая ситуация привлекает всё внимание к тому, как себя будет вести Кипр. Что интересно, неделю назад агентство Bloomberg первым сообщило со ссылкой на источники, что Никосия принимает все меры для того, чтобы блокировать введение евросанкций против ряда официальных лиц Белоруссии, указывая Брюсселю на ситуацию с Анкарой и его двойные стандарты. За два дня до этого на Кипре побывал с рабочим визитом глава МИД РФ Сергей Лавров. Вёлся ли разговор с Никосией о судьбе санкций ЕС против Минска, неизвестно, однако тайминг поездки и появления новости Bloomberg точно даст повод критикам Москвы обвинить её в давлении на европейские решения.