Веселят европейцев: эстонец рассказал об отношении к русским на Западе

https://static.news.ru/photo/fbf19f04-ba71-11eb-b963-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Автор публикации в эстонской газете Postimees перечислил якобы свойственные россиянам вещи, которые «вызывают улыбку» у европейцев.

В статье отмечается , что русские предпочитают яркую и непрактичную одежду, при этом забывая о комфорте, «гонятся за брендами». Якобы у россиян нет чувства меры: они надевают обтягивающие и короткие платья с «дерзкими принтами, стразами и пайетками». Автор указывает на то, что выбираемая россиянами одежда от модных брендов стоит «заоблачно дорого».

Также на Западе, отмечается в статье, удивляются, зачем в России носят шубы. Там считают, что даже для русских морозов есть «менее дорогостоящая» альтернатива — пуховик.

Да, шуба действительно будет смотреться гораздо богаче и красивее. <...> Однако если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление, — подчеркнул журналист.

Он припомнил, что иностранцы недоумевают, почему русские «редко улыбаются», а также почему на пляже носят бикини и плавки.

Европейцы, например, привыкли купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках, — пояснил он.

Журналист также отметил любовь русских к домашним халатам. При этом на Западе, подчеркнул он, привыкли носить одежду, в которой в любой момент можно сразу выйти на улицу или в магазин.

Ранее стало известно, что чешская туристка Йолана Седлачкова поделилась впечатлениями от поездки в российскую Сибирь. Путешественница отметила, что морозы в Сибири делают труднодоступные места многолюдными благодаря ледовым дорогам или зимникам. Несколько таких путей ведут через озеро Байкал.