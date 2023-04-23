Весь мир гоняет на электросамокатах: что можно в России и нельзя Европе Парижане на референдуме проголосовали за запрет электроскутеров. Возьмут ли другие страны ЕС пример с Франции?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С этой весны электросамокаты в РФ приравнены к средствам индивидуальной мобильности. Для них внесли изменения в ППД, которые устанавливают лимит по скорости до 25 км/ч и другие ограничения. При этом парк городских электроскутеров в стране растет, к примеру, власти Москвы планируют в 2023 году выдать 60 тысяч разрешений на их аренду. Это почти на треть больше, чем в прошлом. Далеко не все столицы Европы идут по этому пути. Недавно в Париже прошел референдум, на котором большинство участников поддержали запрет самокатов с мотором. Чем они не угодили парижанам, какие правила в отношении электроскутеров действуют в других странах Европы, как они ужесточаются — в обзоре NEWS.ru.

Кто инициировал запрет электроскутеров в Париже

За запрет электроскутеров в Париже проголосовали 90% участников референдума, который инициировала лично мэр-социалистка Анн Идальго. Она известна как фанатка расширения велодорожек, а вот электросамокатам градоначальница объявила войну.

Как признала госпожа Идальго, итоги референдума не имеют юридически обязывающей силы, но она постарается «сделать все, чтобы учесть мнение земляков». Теперь муниципалитет намерен не продлевать после 31 августа лицензии трем городским операторам проката электросамокатов — Lime, Tier и Dott. На них приходится 15 тысяч транспортных средств в одном только Париже.

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press Париж стал первым городом в Европе, который ввел прокат электроскутеров через приложения

Наблюдатели не исключают, что столичному примеру последует Марсель, который еще в феврале пригрозил запретить у себя электросамокаты, если прокатчики «не наведут порядок».

Франция: какие претензии есть к электроскутерам

Как отмечают СМИ, в 2018 году Париж стал первым городом в Европе, который разрешил операторам свободно сдавать электросамокаты в аренду через мобильные приложения. Правила, введенные во Франции, считались одними из самых либеральных в ЕС. Брать электроскутеры напрокат тут можно с 12 лет, на них разрешено передвигаться по проезжей части. Правда, со временем в ПДД вводились дополнительные ограничения. Так, предельно допустимая скорость была установлена в 20 км/ч, а затем и в 10 км/ч в зависимости от района, пользователей обязали надевать светоотражающие жилеты, за выезд на встречку ввели штраф €135.

Отношение французов к прокату электроскутеров изменилось не в лучшую сторону. Граждане возмущаются, что брошенные где попало средства передвижения «превращают улицы в свалки и блокируют тротуары». Но главные опасения связаны с ростом числа ДТП с участием электроскутеров. В 2021 году большой резонанс вызывала смерть 31-летней итальянки, сбитой электросамокатом на парижской набережной. В 2022 году погибли еще три человека, около 460 пострадали от столкновения с ними.

Против самокатов, как ни странно, выступают и «зеленые». С одной стороны, этот вид транспорта считается экологичным. С другой, самокаты быстро ломаются и идут на выброс, обращает вице-мэр Парижа Давид Белльяр.

Что говорят компании-прокатчики в защиту электросамокатов

Компании-прокатчики доказывают, что аварии с участием электросамокатов составляют на самом деле мизерную долю от всех ДТП в Париже. «На каждый легковой автомобиль или мопед приходится больше аварий, чем на каждый электроскутер. На электроскутерах совершаются сотни тысяч поездок в год, а правила езды в Париже строже, чем в среднем по миру», — передает их заявления Politico.

Компании обращают внимание, что на электроскутеры ополчились далеко не все парижане, как пытается представить мэрия. Явка оказалась крайне низкой — менее 8%. То есть из 1,3 млн зарегистрированных избирателей до участков дошли чуть более 90 тысяч человек. В основном это люди старшего возраста, которые не слишком активно пользуются электросамокатами.

Фото: shutterstock.com Бум электросамокатов в ЕС пришелся на пандемию

К слову, на личные скутеры запрет распространяться не будет. Французы скупают их весьма активно. По данным Ассоциации микротранспорта Франции, бум пришелся на пандемию. В 2021 году жители республики приобрели 900 тысяч электросамокатов для личного пользования.

Германия: за пьяную езду можно сесть в тюрьму

После референдума во Франции немцы тоже заговорили об ужесточении правил для электросамокатов. Как сообщает Spiegel online, идею продвигает профсоюз полиции ФРГ. «На наш взгляд, нам нужно изучить все эффективные способы повышения безопасности, включая более высокие штрафы, более строгие инструкции и запрет на употребление алкоголя», — заявил вице-председатель профсоюза Михаэль Мертенс. Ограничение скорости до 20 км/ч он считает недостаточным, предлагая установить лимит в 15 км/ч.

В Германии электросамокаты легализовали лишь в 2019 году, до тех пор они находились под запретом — как для городского проката, так и для личного пользования. Сейчас рынок электроскутеров в Германии считается одним из крупнейших в мире. Пользоваться электроскутерами в ФРГ можно с 14 лет, права для этого не нужны. Кататься вдвоем на одном самокате нельзя — за это штрафуют на €10. Ездить на электроскутерах по тротуарам тут строго запрещено — только по велодорожкам. Если велодорожек нет, разрешается проехать по проезжей части. Выезд на автомагистраль карается штрафом.

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press Сейчас приложения для проката самокатов действуют уже по всей Европе

А еще в Германии действуют те же правила для управляющих электроскутерами, что и для автомобилистов. За езду с уровнем алкоголя в крови от 0,5 до 1,09 промилле предусмотрен штраф в размере €500 евро, запрет на вождение сроком на один месяц и двухбалльная штрафная отметка в водительских правах (права отбирают, если накопились взыскания на восемь баллов). Управление электроскутером с концентрацией алкоголя в крови более 1,1 промилле считается уголовным преступлением. За это можно сесть в тюрьму и лишиться прав на срок до пяти лет.

Британия: для управления электросамокатом нужны права

Британия одной из последних в Европе легализовала электроскутеры в 2020 году. Для них действуют гораздо более строгие правила, чем в целом на континенте.

Британское Министерство транспорта разрешило перемещаться на электросамокатах исключительно по общественным дорогам и велодорожкам. «В законе есть оговорки — по улицам можно ездить только на прокатном самокате и только с правами, и в определенных зонах, которые есть, впрочем, по всей Британии», — отмечает BBC. Максимально допустимая скорость — 30 миль в час (48 км/ч).

До этого электросамокаты в Соединенном Королевстве находились фактически на полулегальном положении, признает телекомпания. К электроскутерам предъявили те же требования, что ко всем транспортным средствам в стране: «Все, что передвигается по британским дорогам, должно быть промаркировано, пронумеровано и облагаться налогом».

Дискуссии о том, что нужно регулировать езду на электроскутерах, в Британии активизировались после гибели в ДТП популярной ведущей и блогера Эмили Хартридж. 35-летняя женщина врезалась в грузовик на электросамокате — подарке от бойфренда на день рождения.

Какие правила для электроскутеров действуют в целом по Европе

Как отмечает портал «Европульс», в последние годы муниципалитеты разных городов Европы пытаются «оформить отношения с электросамокатами». Они стали набирать популярность с распространением первых шеринговых сервисов в 2017 году. Спрос на них заметно вырос в 2018–2019 годах, а бум пришелся на пандемию, когда граждане искали альтернативу общественному транспорту для поездок по городу на дальние расстояния.

Фото: Christian Böhmer/dpa/Global Look Press Муниципалитеты вводят все более строгие правила в отношении электроскутеров

По данным Европейского форума институтов по безопасности дорожного движения (FERSI), в 2022 году в целом по Европе насчитывалось более 360 тысяч единиц техники. При этом там нет единства в вопросах регулирования ПДД с электросамокатами.

«В разных странах водители электросамокатов попадают в совершенно разные категории участников дорожного движения. В Финляндии их приравнивают к пешеходам, в Дании — к велосипедистам, в Швеции — к водителям мопедов и скутеров. Некоторые страны уже выделили электросамокаты в отдельную категорию транспорта. Среди них — Австрия, Франция, Бельгия и Германия», — признает «Европульс».

Возрастные стандарты тоже различаются. Если в Австрии, как и во Франции, самокатам можно пользоваться уже с 12 лет, то в Португалии — лишь с 16, а в Италии и вовсе с 18. Также многие страны идут по пути дальнейшего увеличения предельно допустимой скорости.