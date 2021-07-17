Великобритания отказалась от планов вакцинации детей от COVID-19

В Великобритании по совету Объединённого комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) принято решение воздержаться от массовой вакцинации детей от коронавируса. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В Соединённом Королевстве приняли решение прививать от COVID-19 только детей из групп риска от 12 до 15 лет, а также за три месяца до наступления 18-летия. В США, Франции и Израиле планируется прививать всех детей старше 12 лет.

Прививать людей моложе 18 лет будут препаратом Pfizеr/BiоNTech, который одобрен в Великобритании для применения среди детей от 12 лет. Отмечается, что уже есть планы прививать детей от 16 до 18 лет, находящихся в группах риска — в частности, живущих с иммунoсупрессией, сообщает издание.

Ранее заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Сусанна Харит опровергла утверждение, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. По её словам, дети могут переносить COVID-19 незаметно, но через пару месяцев у них развиваются тяжёлые последствия, получившие название «детский мультисистeмный воспалительный синдром».