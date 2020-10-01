Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии

https://static.news.ru/photo/82bad406-0401-11eb-8cf5-fa163e074e61_660.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

82-летний советский и грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе выдвинут на выборы в парламент Грузии. Он идёт первым в списке оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую ранее возглавлял экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба Кикабидзе, — заявила член партии Тина Бокучава.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября. К настоящему времени ЦИК зарегистрировал 58 партий и 2 политических блока, передаёт РИА Новости.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. Всесоюзную известность ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелия «Мимино» (1977), в которой певец сыграл лётчика Валико Мизандари. Кикабидзе является народным артистом Грузии и заслуженным артистом Украины.

Певец уже длительное время не приезжает на гастроли в Россию. Он объяснил, что не может петь для людей, которые поддерживают действующую российскую власть. При этом Кикабидзе подчеркнул, что сами россияне ему нравятся, писал NEWS.ru.