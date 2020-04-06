В ЮАР из-за коронавируса застряли около 170 россиян

https://static.news.ru/photo/eb27f4b4-77f8-11ea-9442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Cheng/Xinhua/Global Look Press

Дипломатические ведомства РФ и ЮАР решают вопрос о возвращении на родину около 170 граждан России. Об этом заявил пресс-атташе российского посольства Александр Арефьев.

Россиян, выразивших желание покинуть ЮАР, в данный момент насчитывается 170 человек. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с гражданами. Оперативно реагируют на поступающие обращения, — цитирует РИА Новости чиновника.

По словам дипломата, вопрос о вывозе россиян из ЮАР активно прорабатывается в том числе после недавнего телефонного разговора президентов двух стран.

Как писал NEWS.ru, российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, назвали вице-премьера РФ Татьяну Голикову инициатором запрета на международные рейсы по вывозу российских граждан из-за границы. Отмечается, что на жёстких ограничительных мерах также настаивала главный государственный санитарный врач Анна Попова. В итоге квоты прилётов россиян из других стран появились 31 марта — не более 200 человек в регионы и не более 500 в столицу. Источники подчеркнули, что в день согласовывалось по шесть-семь рейсов, соответственно, фактически в РФ возвращалось больше человек. 1 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным Голикова объяснила эти ограничения. Она заявила, что они связаны с необходимостью снизить нагрузку на систему здравоохранения. По словам вице-премьера, квоты позволили бы чётко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.