В Японии казнили трёх преступников

В Японии были казнены трое преступников, приговорённых к высшей мере наказания. Такое распоряжение дал министр юстиции страны Ёсихиса Фурукава. Об этом сообщил телеканал NHK.

Казнь преступников осуществили через повешение. Это первая смертная казнь при новом премьер-министре Фумио Кисиде, занявшем свой пост в октябре 2021 года.

В число казнённых, в частности, вошёл Ясутака Фудзисиро. В 2004 году он убил семь человек из двух семей, живших рядом с ним в городе Какогава, префектура Хёго. Мужчина страдал психическими расстройствами.

Также были казнены двое мужчин, в 2003 году ограбившие кассу зала игровых автоматов в префектуре Гумма и убившие работника зала.

В предыдущий раз смертная казнь в Японии осуществлялась в 2019 году. Тогда высшей мере наказания подвергся гражданин КНР, причастный к убийству японской семьи.

Ассоциация японских адвокатов неоднократно требовала отменить смертную казнь и заменить её на пожизненное заключение. Смертные приговоры в стране приводятся только после письменного приказа министра юстиции.

Ранее сообщалось. что по меньшей мере семерых жителей Северной Кореи казнили за просмотр или распространение клипов K-pop-групп, сообщает The New York Times со ссылкой на отчёт неправительственной правозащитной группы из Сеула TJWG. Таким образом лидер КНДР Ким Чен Ын борется с музыкальным жанром K-pop и западной культурой, которая, по его мнению, «развращает умы корейцев».