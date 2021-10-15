В Великобритании убили депутата парламента

Неизвестный напал на депутата британского парламента Дэвида Эймесса. Он нанёс ему несколько ударов ножом. Парламентарий скончался. 25-летний подозреваемый задержан. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Британский депутат Консервативной партии Дэвид Эймесс скончался после нападения неизвестного с ножом. Трагедия произошла, когда парламентарий проводил встречу с гражданами в депутатской приёмной в церкви города Ли-он-Си.

Вызванные полицейские смогли оперативно задержать нападавшего. Им оказался 25-летний мужчина. О его мотивах пока ничего не сообщается. Известно лишь, что он действовал в одиночку.

После ранения Эймесс был ещё жив. Первую помощь ему начали оказывать прямо на месте. Затем он был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.

Сэру Дэвиду было 69 лет. Депутатское кресло он занимал с 1983 года. Главным образом занимался вопросами защиты животных, в частности, выступал за запрет охоты на лис. Кроме того, был сторонником Brexit.

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