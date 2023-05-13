В Великобритании раскрыли стратегию Зеленского по контрнаступлению FT: Зеленский перенес контрнаступления ВСУ, чтобы заставить Запад поставить оружие

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ, чтобы заставить Запад поставить больше оружия, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой украинских военных к наступлению. Собеседник издания назвал этот шаг «стратегией».

Послание президента Украины Владимира Зеленского вполне могло быть финтом или частью стратегии. Она может быть направленна на то, чтобы заставить Запад бросить больше оружия Украине, — сказано в публикации.

Украинские власти неоднократно выступали за увеличение поставок военной техники и вооружений Киеву для успешного контрнаступления.

Ранее бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать. По его мнению, это случится из-за отсутствия руководства. Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.