В Великобритании признались в чувстве стыда из-за украинских беженцев Daily Mail: британцы признались в чувстве стыда из-за украинских беженцев

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Британская журналистка Дженни Мюррей в статье The Daily Mail написала, что ощущение радости у жителей Соединенного Королевства от помощи беженцам с Украины со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни. Она добавила, что основной проблемой жители Британии называют денежный вопрос. В материале отмечается, что многие считают, что просто не могут оказать должную поддержку беженцам.

Мы хотели помочь. Причина для большинства из нас была просто гуманной. Мы предлагали комфорт и безопасность. Теперь, девять месяцев спустя, начинают проявляться недостатки того, что казалось такой хорошей идеей, — сказано в публикации.

Многие, по словам Мюррей боятся признаться своим родственникам, что больше не хотят участвовать в программе.

Украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов, ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь больше, чем в Эстонии. Политик уточнила, что в Прибалтике наблюдаются проблемы с электричеством, а с наступлением холодов энергопотребление может превысить ее производство.