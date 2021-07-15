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В Великобритании испугались новых провокаций у границ России

16:17, 15 июля 2021
Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Читатели Daily Mail прокомментировали заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова о том, что Кремль будет жёстко пресекать провокации после инцидента с эсминцем Defender в Чёрном море. Многие пользователи выразили обеспокоенность действиями британского флота.

Некоторые читатели отметили, что Великобритании не стоит «напрашиваться на неприятности», а другие не понимают, что британский флот забыл в Чёрном море.

Да русские нами пол вытрут. Когда-то у нас была великая страна, но теперь нас захватила кучка «бдительных» бесхребетных идиотов... Так что лучше не суйтесь в Крым!написал один из пользователей.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Ранее Попов заявил, что Россия будет жёстко пресекать провокации наподобие ситуации с британским эсминцем Defender в Чёрном море. По его мнению, провокация со стороны Defender была пресечена правомерно. Заявления Великобритании подразумевают, что в будущем не исключены провокационные действия британских кораблей в российских водах.

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