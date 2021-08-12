В Турции взяли под контроль все лесные пожары

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Власти Турции взяли под контроль все лесные пожары. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в Twitter.

По его словам, продолжаются работы по ликвидации очагов возгорания.

ÃLKEMÄ°ZDEKÄ° TÃM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.



SoÄutma Ã§alÄ±ÅmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. pic.twitter.com/ia3IjBCXDG — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021

Власти страны долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.

Эрдоган также назвал возникшие в стране лесные пожары угрозой международного масштаба, сопоставимой с терроризмом и пандемией коронавируса. По его словам, подобная ситуация вызвана изменениями климатических условий, так как с угрозой лесных пожаров столкнулся весь мир.

По последним данным, тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние несколько дней.