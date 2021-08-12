16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Турции взяли под контроль все лесные пожары

19:40, 12 августа 2021
В Турции взяли под контроль все лесные пожары Фото: Tolga Adanali/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Власти Турции взяли под контроль все лесные пожары. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в Twitter.

По его словам, продолжаются работы по ликвидации очагов возгорания.

Власти страны долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.

Эрдоган также назвал возникшие в стране лесные пожары угрозой международного масштаба, сопоставимой с терроризмом и пандемией коронавируса. По его словам, подобная ситуация вызвана изменениями климатических условий, так как с угрозой лесных пожаров столкнулся весь мир.

По последним данным, тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние несколько дней.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео