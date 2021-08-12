В Турции взяли под контроль все лесные пожары

Власти страны долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.
Эрдоган также назвал возникшие в стране лесные пожары угрозой международного масштаба, сопоставимой с терроризмом и пандемией коронавируса. По его словам, подобная ситуация вызвана изменениями климатических условий, так как с угрозой лесных пожаров столкнулся весь мир.
По последним данным, тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние несколько дней.