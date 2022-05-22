В Турции в ДТП пострадали 42 студента, двое погибли

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В результате аварии в Турции погибли двое человек, 42 получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошёл с автобусом со студентами, который выехал из города Конья, сообщает местный телеканал NTV.

ДТП случилось в провинции Нигде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы, после чего транспортное средство перевернулось. В результате 42 человека получили травмы, а двое погибли на месте аварии. Все пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит расследование.

Ранее в Турции взорвался автобус, перевозивший тюремных охранников. Инцидент произошёл утром 20 апреля в городе Бурса на западе страны. Один человек погиб и ещё четверо получили ранения. Рассматривается версия теракта — в транспортном средстве находилось самодельное взрывное устройство.

В турецкой Анталье ранее попал в ДТП автобус с туристами. В результате пострадали 13 пассажиров. Россиян среди них не было. Причиной аварии стал взрыв шины во время движения.