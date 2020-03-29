https://static.news.ru/photo/5f43c348-71df-11ea-a522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество заражённых коронавирусной инфекцией в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи — до 9217 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Сегодня были проведены 9982 теста, из них 1815 — положительных. Всего у нас 9217 заразившихся. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего умерших — 131. Выздоровели 105 человек, 568 находятся в реанимации, — сообщил глава ведомства в Twitter.

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https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/R4gxYPD6Kj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие власти запретили аэропортам обслуживать международные рейсы. Страна решила ужесточить карантин.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.