https://static.news.ru/photo/3170f7aa-7064-11ea-8bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

Турецкие власти запретили аэропортам обслуживать международные рейсы. Страна, где число заражённых коронавирусом приблизилось к 5,7 тысячи человек, решила ужесточить карантин.

Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается в первую очередь 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы должны находиться дома, самоизолироваться, — цитирует РИА Новости обращение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к нации.

По информации турецкого Минздрава, за минувшие сутки в стране выявили около двух тысяч заражённых вирусом COVID-19.

Как писал NEWS.ru, с 27 марта от международного авиасообщения полностью отказалась Россия. Число заражённых коронавирусом в РФ превысило тысячу человек, удвоившись за четыре дня.

Мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, общее число подтверждённых случаев заражения превысило 551 тысячу. Лидером по числу заболевших 27 марта стали Соединённые Штаты, где заразилось больше жителей, чем в Китае — первом очаге инфекции.