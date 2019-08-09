https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек призвал президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым частью российской территории.

По его мнению, это необходимо сделать, если Анкара действительно считает себя стратегическим партнёром Москвы.

Для дальнейшего развития наших отношений остаётся только открыто сказать это народу, — сказал Перинчек, подчеркнув, что Россия не стала «закрывать двери» в ответ на слова Эрдогана о статусе полуострова.

Он также прокомментировал «минуту молчания» в память четверых украинских военных, погибших в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР. Перинчек назвал выходку Зеленского беспрецедентной в мировой дипломатии.

Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания, — сказал турецкий политик, добавив, что бывший шоумен заставил турецкого лидера танцевать под свою дудку.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором более 97% жителей высказались за воссоединение с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Турция продолжит защиту прав крымских татар, так как не признаёт включение Крыма в состав России. С таким заявлением выступил президент республики Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом глава Украины заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева.