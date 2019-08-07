https://static.news.ru/photo/78db9e62-79be-11e9-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Президент Турции Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слова президента Турции Тайипа Эрдогана о продолжении защиты прав крымских татар и отказ от признания включения Крыма в состав России вызвали широкий резонанс среди российских политиков.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал подобную позицию Анкары, идущей в разрез с правдой и реалиями.

Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью, — заявил он РИА Новости.

При этом депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская призналась, что заявление Эрдогана не стало для неё неожиданностью.

Говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер, — написала она на своей странице в Facebook, добавив, что таких в современном мире слишком мало.

В свою очередь глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал высказывание Эрдогана игнорированием демократического волеизъявления жителей полуострова. Он также порекомендовал турецкому лидеру поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму, прежде чем делать громкие заявления.

Ранее News.ru писал о том, что Турция продолжит защиту прав крымских татар, так как не признаёт включение Крыма в состав России. С таким заявлением выступил президент республики Тайип Эрдоган.