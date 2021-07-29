В Турции на популярном курорте начали эвакуировать отели

Власти турецкого курорта Мармарис начали эвакуацию отелей из-за бушующих лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал NTV.

Было принято решение в профилактических целях вывезти людей. Направление ветра оставляет надежду, что огонь не доберётся до зданий. В настоящее время в тушении пожара участвуют 30 пожарных машин, пять вертолётов и один самолёт.

Отдыхающие не останутся без крыши над головой. В федерации отельеров страны рассказали журналистам ТАСС, что туристам будут предоставлены альтернативные варианты размещения, если это потребуется.

В случае необходимости постояльцам будут предоставлены альтернативные варианты размещения, с этим каких-либо сложностей не возникнет, — заявил собеседник агентства.

Позже появилась информация, что сообщения об эвакуации отелей в провинции Анталья не соответствуют действительности. Туристы продолжают отдых.

Ранее жертвами лесного пожара в провинции Анталья стали три человека. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) рассказало, что из-за пожара в Манавгате пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь.