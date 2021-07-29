В Турции на популярном курорте начали эвакуировать отели

Власти турецкого курорта Мармарис начали эвакуацию отелей из-за бушующих лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал NTV.
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Отдыхающие не останутся без крыши над головой. В федерации отельеров страны
В случае необходимости постояльцам будут предоставлены альтернативные варианты размещения, с этим каких-либо сложностей не возникнет, — заявил собеседник агентства.
Позже появилась информация, что сообщения об эвакуации отелей в провинции Анталья не соответствуют действительности. Туристы продолжают отдых.
Ранее жертвами лесного пожара в провинции Анталья стали три человека. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) рассказало, что из-за пожара в Манавгате пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь.