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Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 37 человек, девять — погибли. Ранее сообщалось о восьми погибших и 21 пострадавшем.

Число погибших выросло до девяти, 37 получили ранения, — сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

По его словам, подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Сильные разрушения зафиксированы в сёлах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале. Глава МВД отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут ещё находиться люди.

Как писал NEWS.ru, изначально власти Турции сообщили о семерых погибших в результате землетрясения на границе с Ираном. Среди них — четверо детей и трое взрослых. 23 февраля подземные толчки ощущались и на территории Шемахинского района Азербайджана на востоке страны. Эпицентр землетрясения располагался в 141 км к западу от иранского города Тебриз и в 71 км к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 км.