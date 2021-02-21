В Техасе за неделю морозов жители сожгли годовой бюджет на электроэнергию

https://static.news.ru/photo/f6cc797c-7476-11eb-993b-96000091f725_660.jpg Фото: Chengyue Lao/Global Look Press

Холода в Техасе привели к тому, что жители за неделю сожгли годовой бюджет на электроэнергию. Оптовая цена за мегаватт взлетела с $50 долларов до $9 тыс.

В штате нет центрального отопления, и дома, построенные из гипсокартона, зачастую обогреваются только кондиционерами. Отмечается, что больше всего платят те техасцы, у кого не фиксированный, а плавающий тариф на электроэнергию. Им приходят счета на тысячи долларов.

Не лучше дела у тех, кто пытается обогреться газом, — в штате дефицит и этого топлива, а на заправках большие очереди за бензином. Многие жгут мебель и обедают при свечах.

На фоне этого появились сообщения, что ветряные и солнечные электростанции в такую погоду не справляются с нагрузкой — лопасти обледенели, а солнечного света не хватает и панели нужно чистить от снега.

«Зелёное соглашение» станет для Америки смертельно опасной сделкой. Техасу повезло, что здесь есть газ, нефть, атомные станции, но ветряные мачты и солнечные батареи отключились в одночасье, а это 10% в энергопортфеле штата, — цитирует НТВ губернатора штата Техас Грега Эббота.

Как писал NEWS.ru, сильные метель и снегопад оставили на юге США без света 300 тысяч жителей, а более 260 тысяч из них остались без воды из-за аварий на водопроводе. Аномально холодная температура сохраняется, поэтому отменены почти 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Труднее всего приходится аэрогаваням Миссисипи и Кентукки.