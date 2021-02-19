16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

На юге США число жертв от морозов и снегопадов выросло до 34

14:40, 19 февраля 2021
Фото: Megan Jelinger/Keystone Press Agency

Южные американские штаты атакуют снежные бури, а температура воздуха опустилась до рекордно низких значений. Непогода уже унесла жизни 34 жителей семи штатов.

По данным телеканала СBS, больше всего жертв в штате Техас. Там из-за погодных инцидентов погибли 20 человек. Сильная метель и снегопад оставила без света 300 тыс. жителей, а более 260 тыс. из них остались без воды из-за аварий на водопроводе. Аномально холодная температура сохраняется, поэтому отменены почти 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Труднее всего приходится аэрогаваням Миссисипи и Кентукки.

Люди, оставшиеся без электричества, пытаются греться в своих автомобилях и как минимум в одном случае это уже привело к смерти от отравления угарным газом. Замёрзшие южане используют и газовые плиты, чтобы хоть как-то согреть дома, но это приводит к пожарам.

Вице-президент США Камала Харрис ещё в среду объявила, что федеральные власти делают всё возможное для помощи жителям юга.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео