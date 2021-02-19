На юге США число жертв от морозов и снегопадов выросло до 34

https://static.news.ru/photo/941a9550-72a7-11eb-abe4-96000091f725_660.jpg Фото: Megan Jelinger/Keystone Press Agency

Южные американские штаты атакуют снежные бури, а температура воздуха опустилась до рекордно низких значений. Непогода уже унесла жизни 34 жителей семи штатов.

По данным телеканала СBS, больше всего жертв в штате Техас. Там из-за погодных инцидентов погибли 20 человек. Сильная метель и снегопад оставила без света 300 тыс. жителей, а более 260 тыс. из них остались без воды из-за аварий на водопроводе. Аномально холодная температура сохраняется, поэтому отменены почти 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Труднее всего приходится аэрогаваням Миссисипи и Кентукки.

Люди, оставшиеся без электричества, пытаются греться в своих автомобилях и как минимум в одном случае это уже привело к смерти от отравления угарным газом. Замёрзшие южане используют и газовые плиты, чтобы хоть как-то согреть дома, но это приводит к пожарам.

Вице-президент США Камала Харрис ещё в среду объявила, что федеральные власти делают всё возможное для помощи жителям юга.