В Стамбуле столкнулись трамвай и автобус, есть пострадавшие В Стамбуле 19 человек пострадали при столкновении трамвая с автобусом

Фото: DHA Photo

В Стамбуле в районе Алибейкёй столкнулись городской автобус и трамвай, в результате аварии пострадали 19 человек, четверо из них получили тяжелые ранения, сообщает Anadolu. По данным агентства, трамвай сошел с рельсов из-за поломки и врезался в ехавший рядом автобус, тот задел легковой автомобиль.

Когда трамвай сошел с рельсов из-за аварии, автобус врезался в другой автомобиль на дороге. Пострадали 19 человек, четверо из них тяжело, — говорится в сообщении.

Спасателям удалось извлечь из автобуса одного человека, которого зажало конструкциями. Всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что движение трамваев между несколькими станциями приостановлено.

Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, пишет Anadolu, после столкновения автобус врезался в будку охраны на стоянке, от удара она опрокинулась.