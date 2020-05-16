В США заинтересовались связями Иванишвили с Россией и Ираном

Американские сенаторы и конгрессмены пожаловались госсекретарю США Майклу Помпео на действия властей Грузии на притеснение инвесторов из Соединённых Штатов в этой стране. Также они обратили внимание Белого дома на «связи Грузии с врагами Америки», которые, по их словам, «идут в ущерб геополитическим и деловым интересам США». В частности, упоминались связи лидера правящей партии с Россией.
Текст пространного письма опубликовал на своей странице сенатор Тэд Круз. Он и его единомышленники обращают внимание на компанию «Фронтера». По их оценке, фирма вложила в Грузию 500 миллионов долларов, но теперь из-за действий правительства Грузии оказалась перед угрозой экспроприации. В письме также упоминается Conti Group, которая входила в Консорциум по строительству порта в Анаклии, но была выдворена из страны.
Нынешнее правительство Грузии во главе с «Грузинской мечтой» пытается вытеснить законные американские компании, которые инвестировали в экономику Грузии и в будущее. Любая такая деятельность регулируется геополитическими расчётами, включая сообщения о связях Бидзины Иванишвили с российским правительством, — говорится в заявлении.
Помимо этого, авторы письма посетовали на недостаточно прилагаемые усилия властей Грузии по осуществлению санкций против Ирана в плане работы в портах.
Авторы обращения ожидают от Помпео специального брифинга, на котором тот прольёт свет на указанные проблемы.
По словам политолога Корнела Какачии, это письмо — плохой звоночек для правительства Грузии, учитывая политический вес авторов обращения, а также вес США в международной политике. По его оценке, которую
«Грузинская мечта» является правящей партией в Грузии. Её лидером и основателем является бизнесмен Бидзина Иванишвили. С момента прихода её к власти в Грузии в 2012 году в парламентской республике сменилось уже четыре премьера. Аналитики считают, что несмотря на череду сменяющих друг друга глав кабмина, настоящим правителем страны все эти годы остаётся миллиардер Иванишвили, писал NEWS.ru.
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