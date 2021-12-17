В США умер бывший сенатор Джонни Айзаксон

Джонни Айзаксон, бывший сенатор США от штата Джорджия, умер на 77-м году жизни. Он скончался в своём доме в городе Атланта, сообщает Associated Press . О причинах смерти на данный момент ничего не известно.

Джорджия потеряла <...> одного из самых великих государственных деятелей и лидера-служителя, — написал на своей странице в Facebook губернатор Джорджии Брайан Кемп.

Айзаксон был избран сенатором США от штата Джорджия в 2004 году. В 2015 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Он продолжал исполнять свои полномочия до конца 2019 года, до окончания срока их действия.

Ранее сообщалось, что сенатор от Курской области Александр Михайлов умер от сердечного приступа, который произошёл с ним во время планового приёма граждан. До этого выдвигались предположения, что причиной его смерти стал коронавирус, однако это оказалось не так.

Известно, что 2 декабря Михайлов выступал на заседании Совета Федерации. Сенатор зачитывал доклад по одному из законов.

Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет. Он возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год. С ноября 2018-го представлял исполнительную власть области в Совете Федерации, был членом комитета по обороне и безопасности. Администрация Курской области принесла соболезнования родным и близким сенатора.