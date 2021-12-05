В США рассказали, как Россия сможет остановить удары НАТО на двух фронтах

Североатлантический альянс планирует нападение на Россию как минимум на двух направлениях — в Крыму и в Балтийском море, однако Москва способна остановить вторжение. Об этом рассказал ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в своей статье для 19Fortyfive. Помогут ей в этом новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» и системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400.

«Цирконы» могут стать серьезным препятствием для ВМС стран НАТО, — отметил Атламазоглу.

По словам эксперта, с помощью новейших гиперзвуковых противокорабельных ракет (ПКР) «Циркон» и систем ПВО С-300 и С-400 вооружённые силы России создадут на южном и северном флангах определённого рода «зонтик», который на Западе имеет название зона запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).

Как указал автор статьи, новейшие ракеты способны развивать скорость в девять Махов и уничтожать цели в радиусе до тысячи километров. Что автоматически означает факт того, что данные крылатые ракеты сбить не получится.

С помощью такого вооружения страна сможет топить корабли и сбивать самолёты Североатлантического альянса при их приближении к Крыму и Балтике. Также они обеспечат относительно благоприятные условия для проведения наземных операций российской армии, подвёл итог автор.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» для российских подводных лодок могут быть приняты на вооружение Военно-морского флота в 2025 году. Ожидается, что они поступят вместе со штатным носителем — АПЛ проекта 885М «Пермь» изменённой конструкции.